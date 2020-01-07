ردا على اغتيال سليماني.. إيران تضرب إسرائيل فى هذا التوقيت

أجرى مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" جلسة نقاش وتقييم للوضع بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.



ووفقًا لموقع "والاه العبري"، تشير التقديرات الاستخبارية المقدمة في الجلسة، إلى أن المرحلة الحالية لا يوجد رد حقيقي من إيران على اغتيال سليماني ضد إسرائيل.



وحسب التقدير الأمنية، فإن المسؤولين في إيران منشغلون حاليًا بأحداث التشييع والجنازة ومراسم الحداد.



وأفاد الموقع العبري، أن مؤسسة الجيش تقدر أن الرد الإيراني، إن وجد، سيأتي بعد فترة الحداد.



وأشار إلى أنه من المتوقع أن يجتمع الكابينت مرة أخرى يوم الأربعاء.