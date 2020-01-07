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فن

سبب طلاق أصالة وطارق العريان.. نسرين طافش تثير الجدل

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:44 ص
نسرين طافش
نسرين طافش
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قسم الفن
تصدرت الفنانة نسرين طافش ، مؤشر البحث جوجل بعد تردد اسمها في أزمة طلاق أصالة من طارق العريان، وهو الطلاق الذي تم الإعلان عنه رسميا أمس من الزوجين المنفصلين عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت نسرين طافش ردت على شائعة علاقتها بطارق العريان بالنفي، مؤكدة أنهما من أصدقائها، وأن الأمر ليس أكثر من شائعة، وأنها لا تربطها أي صلة بالعريان.

ويبدو أن هذا النفي لم يكن كافيا عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عادوا للحديث عنها كسبب لانفصال أصالة عن طارق العريان ما جعلها تريند جوجل اليوم.

كانت أعلنت المطربة أصالة، أمس، انفصالها بشكل رسمي عن المخرج طارق العريان، حيث نشرت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة، تجمعمها.

وعلقت علي الصورة: “بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا”.

وأضافت: “سأبقى دائمًا أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره #أصالة”.

كما شارك المخرج طارق العريان، جمهوره، بنشر صورة تجمعه بالفنانة أصالة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق طارق العريان على الصورة: “للأسف وصلنا لنهاية قصتنا، سأظل أحترم وأحب هذه الشخصية الجميلة للأبد، أم أولادي”.
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