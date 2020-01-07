نرمين ماهر تروج لمسلسلها القادم قوت القلوب

نشرت النجمة نرمين ماهر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة تجمعها بالنجمة سهر الصايغ من كواليس مسلسلهما القادم "قوت القلوب".





وكتبت نرمين ماهر: "تصوير مسلسل قوت القلوب، تاني مسلسل مع بعض بعد فكرة بمليون جنيه، سهر العسسل من أكتر البنات طيبة وأخلاق، مسلسل قوت القلوب قريبا إخراج مجدي أبو عميرة وتأليف محمد الحناوى".

ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب"؛ ماجدة زكى، ورانيا فريد شوقي، وخالد زكى، وإسلام جمال، ومحمد أنور، وسهر الصايغ، وفراس سعيد، ونرمين ماهر، وآخرون، ومن المقرر عرضه خلال شهر يناير الحالى.





وجاءت تعليقات المتابعين لها كالتالى:- قمرين.- أجمل اتنين فى مصر كلها.- منورين يا قمرات وبالتوفيق.