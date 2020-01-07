AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نرمين ماهر تروج لمسلسلها القادم قوت القلوب

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت النجمة نرمين ماهر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة تجمعها بالنجمة سهر الصايغ من كواليس مسلسلهما القادم "قوت القلوب".

وكتبت نرمين ماهر: "تصوير مسلسل قوت القلوب، تاني مسلسل مع بعض بعد فكرة بمليون جنيه، سهر العسسل من أكتر البنات طيبة وأخلاق، مسلسل قوت القلوب قريبا إخراج مجدي أبو عميرة وتأليف محمد الحناوى".

وجاءت تعليقات المتابعين لها كالتالى:
- قمرين.
- أجمل اتنين فى مصر كلها.
- منورين يا قمرات وبالتوفيق.

ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب"؛ ماجدة زكى، ورانيا فريد شوقي، وخالد زكى، وإسلام جمال، ومحمد أنور، وسهر الصايغ، وفراس سعيد، ونرمين ماهر، وآخرون، ومن المقرر عرضه خلال شهر يناير الحالى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة ماجدة زكى .. ترشيح خالد زكى لـ قوت القلوب

ترشيح سهر الصايغ لـ قوت القلوب أمام ماجدة زكي

على رأسهم ماجدة زكي .. تعرف على أبطال مسلسل "الست أمينة"

وفاة والد الفنانة سهر الصايغ

موعد ومكان عزاء والد الفنانة سهر الصايغ

بعد رحيل والدها.. سهر الصايغ مطلوبة على جوجل

ترشيحاتنا

ردا على اغتيال سليماني.. إيران تضرب إسرائيل فى هذا التوقيت

أول رد من محامي نانسي عجرم على عائلة الشاب السوري القتيل

القبض على المتسببين في حرائق الغابات بأستراليا

مسئول سابق بالكاف يكشف دليل تتويج ساديو ماني بجائزة الأفضل في أفريقيا 2019

بكاء وعويل.. 20 صورة ترصد لحظة تشييع جثمان قاسم سليماني إلى مثواه الأخير

الجنسية التركية هدية أردوغان للمقاتلين في ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق مثير للجدل والسخرية من الجوكر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل.. شاهد

شاهد.. هجوم خنزير مسعور على عمال محطة وقود

ثعبان يتسلل إلى مرحاض منزل ويروع مالكه المسن.. شاهد ماذا حدث