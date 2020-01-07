تباين أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك اليوم الثلاثاء.. الطماطم تسجل 5.5 جنيه.. البسلة بـ11 جنيها.. والبلطى يسجل 29 جنيها

تباين أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك:

الطماطم تسجل 5.5 جنيه

البصل يسجل 5.5 جنيه

الكوسة تسجل 8 جنيهات

البسلة بـ11 جنيها

الليمون يسجل 11 جنيها

البرتقال البلدى بـ4 جنيهات

اليوسفى يسجل ـ6 جنيها

البلطى يسجل 29 جنيها

الجمبرى الجامبو 470 جنيها

سمك قشر البياض

سمك المكرونة

سمك البورى



سمك البربون

أسعار الجمبرى اليوم الثلاثاء:

السبيط والكابوريا

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، الثلاثاء 7 يناير 2020، حيث ارتفعت أسعار الطماطم وتراوحت بين 2 و5.5 جنيه للكيلو بزيادة 50 قرشا.وسجلت البطاطس بين 3 و5 جنيه بتراجع 50 قرشا، وتراوح البصل بين 2.5 جنيه و5.5 جنيه، والكوسة بين 6 و8 جنيهات بارتفاع جنيه، والبطاطا بين 2 و4 جنيهات للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، وسجل الباذنجان البلدي 3 و5 جنيهات.وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات، والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، والبسلة بين 9 و11 جنيها بتراجع 3 جنيهات، والثوم بين 8 و18 جنيها بزيادة 4 جنيهات.وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل الليمون البلدي اليوم، الثلاثاء، بين 7 و11 جنيها، واستقرت أسعار البرتقال البلدى والسكرى حيث تراوح البرتقال البلدى بين 2 و4 جنيه، والبرتقال السكري بين 2 و4 جنيه، والبرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.وتراوح سعر اليوسفى بين 1.5 و6 جنيهات، والجوافة بين 5 و9 جنيهات، وبلغ الرمان بين 4 و9 جنيهات، والفراولة بين 4 و9 جنيهات.وسجّل كيلو سمك البلطي اليوم، الثلاثاء، سعرًا يتراوح بين 23 و29 جنيها بزيادة 5 جنيهات، وسمك البلطي نمرة "2" 22 جنيهًا، وكيلو سمك البلطي الأسواني 35 جنيهًا، والفيليه البلطى تراوح من 30 إلى 90 جنيها.تراوح قشر البياض ما بين 50 و64 بزيادة 4 جنيهات، وبياض أملس 1 (بلدى) سجل 50 إلى 64 جنيها، وبياض أملس 2 (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) 20 إلى 30 جنيها.وسجل سمك قراميط - شيلان 10 إلى 20 جنيها، وسمك ثعابين يسجل 180 جنيها.سجل سعر سمك المكرونة خليجى حوالى 28 جنيهًا بتراجع جنيهين، وسمك المكرونة المجمد 25 جنيهًا، وسجل سمك المكرونة السويسي 60 جنيهًا.وسجل سمك البوري "1" 50 جنيهًا، وسمك البورى "2" 38 جنيهًا.تراوح البربون 1 من 40 إلى 48 جنيها بزيادة 2 جنيه، والبربون 2 من 32 إلى 38 جنيها، والبربون المجمد من 22 إلى 28 جنيها بزيادة 3 جنيهات.ارتفعت أسعار الجمبرى اليوم، الثلاثاء، 10 جنيهات وبلغ كيلو سمك الجمبري الجامبو حوالى 470 جنيهًا، وسمك الجمبرى المُجمّد 165 جنيهًا، وجمبرى 1 سجل 380 جنيها، وسجل جمبرى 2 حوالى 280، وجمبرى 3 تراوح بين 90 و170 جنيها.وتراوحت أسعار "سبيط - كاليماري - سابيا" ما بين 110 و160 جنيها، والكابوريا بين 30 و150 جنيها للكيلو.