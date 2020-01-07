حكاية 90 دقيقة حرمت محمد صلاح من جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019

يترقب عشاق كرة القدم السمراء، حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2019، الذي سيقام اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، بمدينة الغردقة.





وينافس النجم المصري محمد صلاح زميله في ليفربول ساديو ماني، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا في 2019.





ويستعرض "صدى البلد" أرقام الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019:





1- محمد صلاح:

قدم محمد صلاح موسما عظيما مع ليفربول ونجح في قيادة الريدز للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا بتسجيل هدف في المباراة النهائية أمام توتنهام والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 2 - 0، كما ساهم في الفوز بالسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ووضع ليفربول على قمة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بفارق 10 نقاط كاملة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.





وعلى صعيد الأرقام الفردية حصد محمد صلاح جائزة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا بالتساوي مع زميله ساديو ماني وبيير أوباميانج مهاجم آرسنال، كما حصد المركز الرابع في اختيارات الفيفا للأفضل في العالم عن موسم 2019، والمركز الخامس على العالم في اختيارات مجلة فرانس وفوتيول، وأخيرا توج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية.





وساهم توديع منتخب مصر المبكر لبطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية، من دور الـ 16 على يد جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في تقليص حظوظ النجم المصري، من الفوز بجائزة الأفضل في أفريقيا 2019.





2- ساديو ماني:

جميع المؤشرات تؤكد فوز السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، خاصة بعد تأكد غياب محمد صلاح ورياض محرز عن الحفل.





الأرقام تنصب ساديو ماني ملكا على قارة أفريقيا هذا العالم وبجدارة، حيث كان ساديو أحد أسباب تتويج ليفربول بدروي ابطال أوروبا، بتتسببه في ركلة جزاء ليفربول في المباراة النهائية أمام توتنهام، التي سجل منها محمد صلاح الهدف الأول، كما أنه كان السبب الرئيسي في تتويج ليفربول بالسوبر الأوروبي، بتسجيل هدفين في شباك تشيلسي، في المباراة التي انتهت بتفوق الريدز بركلات الجزاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2 - 2، وأخيرا صنع ماني هدف ليفربول الوحيد في نهائي كأس العالم للأندية والذي أحرزه البرازيلي روبرتو فيرمينو.





وعلى صعيد المنتخبات، قاد ساديو ماني السنغال للتأهل إلى نهائي كأس الأمم لأفريقية لأول مرة، منذ 17 عاما.





وبالنسبة للأقام الفردية حصد ساديو ماني جائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وحل سادسا في قائمة أفضل لاعبي " ذا بيست"، وجاء رابعا في اختيارات مجلة فرانس فوتبول،





3- رياض محرز:

ساهم رياض محرز في تتويج مانشستر سيتي بالرباعية المحلية في الموسم الماضي ( الدوري الإنجليزي - كأس الرابطة - كأس إنجلترا - الدرع الخيرية)، لكنه كان جالسا على دكة الاحتياط في معظم الأحيان.





ومع منتخب الجزائر، قاد رياض محرز محاربو الصحراء للتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية لأول مرة منذ 29 عاما.



