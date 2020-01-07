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محافظات

نحن على قلب رجل واحد.. وكيل أوقاف كفر الشيخ يهنئ الأقباط بعيد الميلاد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:52 م
صدى البلد
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محمود زيدان
قدم الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف التهنئة للإخوة الأقباط، بكنيسة القديسة دميانة بمدينة كفر الشيخ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلًا "جئنا لتقديم التهنئة لكم أيها الأحبة بعيد الميلاد المجيد وهذا أمر .. فقد أمرنا بذلك ربنا في قوله تعالى: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا}.

وأضاف، قائلًا {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}، { شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ}، وفي الحديث الشريف "رحم الله أخي عيسى ليس بيني وبينه نبي".

وأوضح، وكيل وزارة الأوقاف، أن النبي محمد – صلى الله عليه وسلم- أوصانا بالأقباط، قائلًا" ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه في حقه أو حمله ما لا يطيق فأنا حجيجه يوم القيامة"، مضيفًا أيها الأحبة على مر الزمان والمكان والمصريون جميعًا على قلب رجل واحد.

وقال، الفقي، إن التاريخ برهان أكيد علي ذلك، في كل الحروب التي خاضتها مصر كنا هدفًا واحدًا للأعداء، في حرب 48 و67 وحرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر، كان الضحايا من المسلمين والأقباط وفي عام 92 عندما ضرب الزلزال أركان البلاد كان الضحايا من المسلمين والأقباط.

وأضاف، مرات عديدة حاول الأعداء والمغيبون التلاعب بالوحدة الوطنية وسقطت كل المؤامرات علي أعتاب المصريين، قائلًا إننا أحوج ما نكون إلى الاعتصام والتوحد، لاسيما في هذه الأيام ومصر تتعرض لمؤامرات في السر والعلن .. كل عام وأنتم بخير حفظ الله مصر أرضًا وشعبًا وجيشًا وشرطة ورئيسًا .. قولوا معي جميعًا .. آمين آمين آمين.
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