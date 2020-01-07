التغطية الإعلامية لحادث تحرش فتاة المنصورة على مائدة الأعلى للإعلام غدا

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عبدالوكيل ابوالقاسم



ومن المقرر أن تفتح اللجنة خلال اجتماعها المقرر له غد، الأربعاء، التحقيق في التقارير الخاصة بالتغطية الإعلامية لحادث التحرش بفتاة بمحافظة الدقهلية ومدى تماشيها مع القواعد المهنية.



كانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو بشأن تحرش جماعى بفتاة بمدينة المنصورة بنطاق محافظة الدقهلية، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة حتى تم التوصل لعدد من الجناة.



كانت الفتاة ظهرت في عدد من البرامج أيضا، ونفت تنازلها عن القضية المرفوعة ضد المتحرشين. تناقش لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ؛ التغطية الإعلامية على وسائل الإعلام المختلفة لحادث التحرش الذى تعرضت له فتاة المنصورة.ومن المقرر أن تفتح اللجنة خلال اجتماعها المقرر له غد، الأربعاء، التحقيق في التقارير الخاصة بالتغطية الإعلامية لحادث التحرش بفتاة بمحافظة الدقهلية ومدى تماشيها مع القواعد المهنية.كانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو بشأن تحرش جماعى بفتاة بمدينة المنصورة بنطاق محافظة الدقهلية، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة حتى تم التوصل لعدد من الجناة.كانت الفتاة ظهرت في عدد من البرامج أيضا، ونفت تنازلها عن القضية المرفوعة ضد المتحرشين.

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