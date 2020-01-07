الزراعة تعلن رفع حالة الطوارئ لمكافحة الجراد.. الفلاحين: يبيد الأخضر واليابس.. والاتحاد يناشد بضرورة الإبلاغ عن وجود أى سرب منه.. و«الزراعيين» تنفي انتشاره على الحدود المصرية

اتحاد الفلاحين يناشد بضرورة الإبلاغ عن رصد أى سرب لـ الجراد بالبلاد

الزراعيين تنفى انتشار جراد على الحدود المصرية الفلاحين: الجراد يقضى على الزراعة.. ونشكر جهود وزارة الزراعة





أعلنت وزارة الزراعة رفع حالة الطوارئ بسبب مكافحة الجراد على الحدود المصرية مما أثار الخوف لدى البعض بسبب تخوفهم من قدوم الجراد إلى داخل الأراضى المصرية .





وفى هذا الصدد ، تستطلع صدى البلد عدة أراء عن أسباب انتشار الجراد وحقيقة تواجد أسراب منه على الحدود ، إضافة إلى رصد أضراره .





ناشد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، جميع المزارعين بسرعة إبلاغ وزارة الزراعة عند رصد أى سرب من الجراد فى أى منطقة على مستوى الجمهورية فضلًا عن حرق مخالفات الزراعة لتجنب اقتراب الجراد.





وأضاف "فرج" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الشتاء هو موسم نشاط الجراد ويأتى إلى مصر عن طريق الجنوب أو الغرب، لافتًا إلى أن رفع حالة الطوارئ من قبل وزارة الزراعة لمكافحة الجراد أمر طبيعى واستعداد لمواجهته مع توخى الحذر من اقترابه.





ولفت "رئيس اتحاد الفلاحين " إلى أن الجراد يأكل الزراعات ويؤثر على المحاصيل الزراعية الشتوية خاصة القمح والبرسيم والمحاصيل الأخرى.





وأشار إلى أن كل المحافظات الحدودية على كافة الأصعدة متأهبة لمجابهة الجراد، مؤكدًا عدم دخول الجراد إلى البلاد حتى الآن من أي اتجاه.





فيما أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أنه لا يوجد رصد لأسراب الجراد على الحدود المصرية في الوقت الراهن وكل ما يثار حول وجودها شائعات فقط.





وقال "خليفة" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن كل عام فى فترة الشتاء يهاجم الجراد الحدود وهذا أمر طبيعى لأنه ينشط فى هذا الشهر، موضحًا أن وزارة الزراعة تكافح الجراد بالطيران لمنع دخوله إلى الأراضى المصرية.





وأضاف "نقيب الزراعيين " أنه فى هذا الوقت من كل عام تكون وزارة الزراعة فى حالة استنفار كامل مع رفع حالة الطوارئ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة الجراد.





وأشاد بدور إدارة مكافحة الجراد وتميزها على مدار تاريخها لأنه يكون على المناطق الحدودية فيتم التعامل معها مباشرة دون حدوث أى خسائر حتى لا تصل إلى مناطق الزراعة والوادى وبالتالى لا تضر على الزراعة، مشيرًا إلى أن الجراد يسبب خسائر كبيرة فى الزراعة لأنه يتغذى عليها بحكم طبيعته.





ونوه إلى أن هناك رصد تحركات لأسراب الجراد يوميا من قبل وزارة الزراعة، كما أن هناك تعاملا مع مؤسسات الزراعة فى الدول الأخرى بحيثُ تبلغ الوزارة بأى خطر قادم.









وعلى نفس السياق ، أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن الإجراءات التى تتخذها وزارة الزراعة فى سبيل منع الجراد الدخول إلى مصر تمثل إجراءات وقائية قبل وقوع أى ضرر، متوقعًا أنه سيأتى إلى مصر كما حدث من قبل.





وقال "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الجراد الذى يهب على مصر يأتى من الحدود عن طريق ليبيا أو السودان وليس له منفذ يدخل منه، ولكن على حسب هبوب الرياح لذا تكون غير متوقعة على حسب المناخ.





وأضاف "نقيب الفلاحين" أن الجراد يسبب ضررا بالغا للزراعات، فهو يبيد جميع أنواع الزراعات ويقضى على الأخضر واليابس لأنها تأتى فى أعداد كبيرة.





وأوضح أن الجراد لم يأت منذ سنوات على مصر، مشيدًا بجهود وزارة الزراعة فى مكافحة الجراد ونتمنى مواصلة تلك المجهودات للقضاء على أى آفات أو حشرات تضر بالزراعة بمصر.





ووجه أبو صدام عدة إرشادات الفلاحين منها حرق المخالفات الزراعية لأنها تساعد على إبعاد الجراد، ورش المبيدات اللازمة، إضافة إلى اتباع إرشادات وزارة الزراعة لأن الجراد يختلف فى أنواعه وكل نوع يحتاج إلى طريقة مكافحة مختلفة.





وتابع قائلًا: "هذا الجراد يؤثر على الدولة ككل لأنه يقضى على الزراعات بالتالى تقل الإنتاجية وارتفاع الأسعار ويكون له ضرر كبير للاقتصاد الوطنى ".





ولفت إلى أن آفة الجراد تمثل خطرًا على معظم المحاصيل الزراعية؛ لأنه يتغذى على الأوراق والأزهار والثمار والبذور وقشور النبات والبراعم، عن طريق كسر الأشجار نظرًا لثقلها عندما تستقر بأعداد كبيرة على الشجرة، وتتناول الجرادة الواحدة من الغذاء ما يعادل وزنها أو يزيد من المزروعات في اليوم الواحد.











