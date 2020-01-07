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فن

القمر.. إدوارد يتغزل في ياسمين صبري داخل كواليس الفرصة الثانية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:28 م
إدوارد و ياسمين صبرى
إدوارد و ياسمين صبرى
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محمد بدران
نشر الفنان إدوارد صورا جديدة له عبر حسابه على "انستجرام" من كواليس مسلسله الجديد "الفرصة الثانية" الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان 2020.

وظهر إدوارد في الصورة برفقة النجمة ياسمين صبري بطلة العمل وذلك أثناء التحضيرات لبدء العمل، وعلق قائلًا: "مسلسل فرصة تانية بطولة القمر ياسمين صبري تاليف المبدع محمد سيد بشير وإخراج المبدع مرقس عادل رمضان٢٠٢٠".

يذكر أن مسلسل "الفرصة الثانية" من بطولة ياسمين صبرى، دياب، أحمد مجدى، أيتن عامر، عمر الشناوى، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل.

ويعد مسلسل "الفرصة الثانية" البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها برمضان الماضي 2019 من خلال مسلسل "حكايتى".

وشارك ياسمين صبرى فى بطولة مسلسل "حكايتى" كل من الفنان إدوارد وأحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.
القمر.. إدوارد يتغزل في ياسمين صبري داخل كواليس الفرصة الثانية
القمر.. إدوارد يتغزل في ياسمين صبري داخل كواليس الفرصة الثانية
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