AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي يكشف حقيقة الرسالة الأمريكية بشأن الانسحاب من العراق

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:47 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، إن العراق تسلم رسالة من الجانب الأمريكي تتكلم عن الانسحاب وبعد ساعات قيل إنها خطأ، وأن الترجمة العربية عكس النسخة الانجليزية.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن إرسال الولايات المتحدة رسالة إلى العراق أبلغته السلطات خلالها أنه سوف تسحب قواتها من البلاد.

وتاتي هذه التطورات على خلفية مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية تفذتها طائرة من دون طيار، أثناء خروجه من مطار بغداد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زوال إسرائيل وطرد الأمريكان.. إيران تهدد بالانتقام بعد اغتيال سليماني

رفض استلامها فأودت بحياته.. سر رسالة بعثها بومبيو لـ قاسم سليماني قبل اغتياله بعامين

الولايات المتحدة الأمريكية تحذر رعاياها بلبنان عقب مقتل قاسم سليماني

القائد الجديد لـ فيلق القدس: سيرى الجميع جثث الأمريكيين في كل الشرق الأوسط

إيران ترفع الراية الحمراء بعد مقتل قاسم سليماني

الرئيس الإيراني: أمريكا ستشهد تداعيات مقتل قاسم سليماني لسنوات

ترشيحاتنا

بيان سعودي عاجل ضد تركيا.. ثاني إدانة قوية لتدخل أردوغان بليبيا

جنون السيلفي.. سيدة تفقد ذراعها بسبب صورة مع نمر

أدمن جروب فضفضة حريم: قبل ما تهاجموني شوفوا الجروب فيه إيه .. فيديو

خاص| عصام الشوالي يكشف اسم اللاعب الفائز بجائزة الأفضل أفريقيا

في استفتاء FIFA للجماهير.. محمد صلاح أفضل لاعب أفريقي لعام 2019

جمال الغندور يطالب اتحاد الكرة برد اعتبار بوسي.. القصة الكاملة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت

إهمال أم يودي بحياة طفلها الرضيع.. تركته في البرد القارس 5 ساعات

فرحا باغتياله.. إيرانيات يرقصن على جثة قاسم سليماني.. شاهد