رئيس الوزراء العراقي يكشف حقيقة الرسالة الأمريكية بشأن الانسحاب من العراق

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، إن العراق تسلم رسالة من الجانب الأمريكي تتكلم عن الانسحاب وبعد ساعات قيل إنها خطأ، وأن الترجمة العربية عكس النسخة الانجليزية.



وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن إرسال الولايات المتحدة رسالة إلى العراق أبلغته السلطات خلالها أنه سوف تسحب قواتها من البلاد.



وتاتي هذه التطورات على خلفية مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية تفذتها طائرة من دون طيار، أثناء خروجه من مطار بغداد.

