طب حلوان تنجح في إجراء عملية لقطع عضلات المرئ دون تدخل جراحي.. جامعة طنطا: نرد على الشكاوى الفردية والجماعية بدقة.. ننشر أهداف المؤتمر العلمي السابع والدولي الخامس..رئيس جامعة جنوب الوادي يهنئ الأقباط

طب حلوان تنجح فى إجراء عملية لقطع عضلات المريء دون تدخل جراحى

جامعة طنطا: نرد على الشكاوى الفردية والجماعية بدقة

ننشر أهداف المؤتمر العلمي السابع والدولي الخامس بعنوان "الإبداع والتكنولوجيا ودورها في التعليم النوعي"

رئيس جامعة جنوب الوادى يهنئ الأقباط بعيد الميلاد في مطرانيات نقادة وقوص ونجع حمادى





نجاح فريق طبي من كلية الطب جامعة حلوان بعمل عملية معقدة لقطع عضلات المرئ بالمنظار بنجاح بدون الحاجة لتدخل جراحي بمستشفى 15 مايو النموذجى، وذلك فى إطار نجاح بروتوكول التعاون بين كلية الطب جامعه حلوان ومستشفى 15 مايو النموذجي ، تنفيذا لخطة الدولة في الاستفادة من إمكانيات مستشفيات وزارة الصحة والكوادر الطبية المتميزة و نظرا للكفاءات والخبرات المتواجدة في كلية الطب بجامعة حلوان.





فيما قام فريق طبى من كلية الطب تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتور ممدوح مهدى عميد الكلية و إشراف الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب بإجراء عملية جراحية دقيقة بمستشفى 15 مايو النموذجي لقطع عضلة جسم المرئ و صمام أسفل المريء باستخدام مناظير الجهاز الهضمى التداخلية لطفل يبلغ من العمر 11 كان يعانى من فشل في ارتخاء عضلة المرئ وعدم القدره علي البلع و قيئ مستمر وفقدان شديد في الوزن، حيث تم عمل قطع لعضلات وصمام المرئ بالمنظار وبدون الحاجة لتدخل جراحي وبدون مضاعفات ولأول مرة منذ سنوات يستطيع المريض الشرب بدون صعوبه بعد 48 ساعة من العلمية.





وتعد هذه العملية الأولى التى تجرى فى أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة تحت الإشراف الفني للجامعة وكثاني مستشفى جامعي على مستوى الجمهوريه يقوم بتطبيق هذه التقنية الحديثة، حيث تعد العملية من العمليات الحديثة و التي بدئ تطبيقها في العالم عام 2010 وبدأ تطبيقها في مصر منذ عام تقريبا.





وقد أجرى العملية الدكتور أحمد عبد المنعم مدكور مدرس الأمراض المتوطنة بكلية الطب، والذي دعمت جامعة حلوان سفره للصين للتدريب علي التقنية الحديثة لتقديم أحدث ما توصل له العلم في مستشفيات جامعة حلوان، ووضع جامعة حلوان في المقدمة.





أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، عن إنجاز الجامعة لنسبة 100% على مستوى الجامعات المصرية من الشكاوى المقدمة إلى كليات الجامعة والمستشفيات الجامعية وجميع قطاعات ووحدات الجامعة، وذلك وفقًا لتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.





وقال رئيس جامعة طنطا، إن هناك تحركا سريعا من الجامعة تجاه الشكاوى المقدمة، حيث يتم فحصها بدقة سواء كانت فردية أو جماعية، ونتجاوب مع صاحبها في أسرع وقت ممكن ونرد عليها.





وأشار أحمد رشاد أمين عام الجامعة إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان قد استعرض تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة الدكتور طارق الرفاعي، وطبقا للتقرير حقق كلا من البنك المركزي المصري، وجامعات القاهرة، الإسكندرية، حلوان، المنوفية، طنطا، بني سويف، بنها، المنصورة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نسب إنجاز عالية وسرعة في حسم الشكاوى الموجهة.





تنظم كلية التربية النوعية جامعة عين شمس المؤتمر العلمى السابع والعلمى الخامس بعنوان "الإبداع والتكنولوجيا ودورها في التعليم النوعي" تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث وذلك فى الفترة من 25 إلى 27 من فبراير 2020 بمدينة الغردقة.





ويرأس المؤتمر الدكتور أسامة السيد عميد الكلية ومقرر المؤتمر الدكتورة أمانى حنفى أستاذ الموسيقى العربية بالكلية وعميدة الكلية السابقة.





وصرح الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية بـ جامعة عين شمس لـ ـصدى البلد أهداف المؤتمر وهي إلقاء الضوء علي أهمية الإبداع والتكنولوجيا وعلاقتهما بمجالات التعليم النوعي وتقديم رؤية ابداعية مستقبلية في التعليم تواكب العصر وترتبط بالابداع والتكنولوجيا والسعي الحقيقي للحاق بركب التعليم المتطور وأيضا أهمية الإبداع والتكنولوجيا ودورهما في تنمية قدرات أساتذة وخريجي التعليم النوعي وربط الإبداع والتكنولوجيا بالتعليم النوعي مع تبادل التجارب والخبرات الإبداعية والتكنولوجية في تخصصات التعليم النوعي.





زار الدكتور يوسف الغرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، مطرانية نقادة ومطرانية نجع حمادى، حيث قدم يرافقه الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد،حيث كان في استقبال وفد الجامعة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص والانبا كيرلس أسقف نجع حمادى وتوابعها.





أكد الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، على عمق مشاعر الأخوة والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، مؤكدًا أن ترابط شعب مصر كان ولا يزال حائط صد أمام أى محاولات للنيل من وحدة أبناء لوطن، وهو ما أدى إلى تحقيق الاستقرار، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصر بكل الخير والسلام والتقدم والازدهار تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





و أضاف الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق، بأن مصر ستظل فى أمن ورخاء واستقرار بفضل العلاقة الطيبة التى تربط أبناء الشعب الواحد من المسلمين والأقباط، داعيًا الله أن يحفظ وطننا الغالي بنسيجه الوطني المتماسك، معربًا عن خالص التهنئة لكافة أطياف الشعب المصرى بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



