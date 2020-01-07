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الأسد يودع بوتين من مطار دمشق.. شاهد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:06 م
الأسد يودع بوتين
الأسد يودع بوتين من مطار دمشق
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كـريـم الـخـطـيـب
ودع الرئيس السوري بشار الأسد نظيره الروسي فلاديمير بوتين لحظة مغادرته من مطار دمشق.

وكان الرئيس الروسي قد توجه في وقت سابق اليوم الثلاثاء ، إلى سوريا في زيارة مفاجئة ، حيث التقى بنظيره السوري بشار الأسد، واستمع الرئيسان إلى التقارير العسكرية حول الوضع في مناطق مختلفة من البلاد، ومن المقرر أن يزور أيضًا عدة منشآت في البلاد.

وتعد هذه أول زيارة لبوتين إلى سوريا منذ زيارته لقاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية عام 2017.

وكان المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف قد أعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد ناقشا استعادة كيان الدولة وسلامة الأراضي في سوريا، خلال اجتماعهما في مقر تجمع القوات الروسية في دمشق.

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "أكد بوتين خلال لقائه مع الأسد أنه يمكن الآن القول بكامل الثقة إنه تم اجتياز مسافة كبيرة في طريق استعادة كيان الدولة السورية ووحدة أراضيها".

وأضاف بيسكوف: أشار الرئيس الروسي كذلك إلى أنه رأى مظاهر استعادة الحياة السلمية في شوارع دمشق".

وأوضح "بيسكوف" أن الأسد شكر بوتين على الزيارة، قائلا: "الرئيس السوري أعرب عن شكره لروسيا والعسكريين الروس على المساعدة في مكافحة الإرهاب واستعادة الحياة السلمية في سوريا".
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