AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فى ذكرى ميلاد حمدى غيث .. عدد زيجاته وسر اتهامه بالشيوعية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:51 م
حمدى غيث
حمدى غيث
Advertisements
أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى ميلاد واحد من عمالقة الفن في مصر وهو الفنان الكبير حمدي غيث، المولود في قرية شلشلمون منيا القمح بالشرقية، في 7 يناير عام 1924 والذي توفي في 7 مارس 2006.

كان حمدي غيث، في سن الرابعة وأخيه الشقيق عبدالله غيث كان رضيعا، فحملته والدته مع شقيقه إلى القاهرة لتسكن في حي الحسين بالأزهر، حيث كان والدها وشقيقها من شيوخ الأزهر، وهو ما أثر في إتقان الأخوين للغة العربية وفن الإلقاء، ورغم أنها لم تكن متعلمة، فإنها كانت تحب الفن والمسرح وتصطحب ولديها إلى المسارح ودار الأوبرا، ومن هنا بدأ عشقهما للفن.

درس حمدي غيث بكلية الحقوق حتى وصل إلى آخر سنة، وكان يدرس بالتزامن مع الكلية بمعهد التمثيل، وعندما جاءته بعثة لفرنسا لمدة 4 سنوات لم يدخل امتحان الحقوق وغلب حبه للفن، ليعود من البعثة ليعمل أستاذًا في المعهد.

ارتبط بعلاقة حب مع زميلته في معهد التمثيل، وتزوجها وسافرا معًا إلى البعثة بفرنسا، ولكن توفيت بعد عام من ولادتها لابنته الكبرى ميادة، ليتزوج بعد ذلك من والدة ابنته الأخرى مي.

كان الفنان الكبير حمدي غيث ناصريا، ولكن رغم ذلك تم اتهامه في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بالشيوعية، وتم فصله من المسرح القومي، ووقتها كانت الإذاعة تعرض مسلسلا أدى فيه حمدى شخصية الصحابي الجليل "أبو ذر الغفاري، وسمعه عبدالناصر، وأعجب به بشدة، وأشار إلى أنه لا يمكن أن يكون الممثل الذي يؤدي شخصية هذا الصحابي بهذا الإتقان شيوعيًا أو ملحدًا، فأصدر قرارًا فوريًا بعودة حمدي غيث لعمله بالأجر الذى يحدده، وفى المكان الذى يريده، بحسب رواية لابنته ميادة التي أكدت أن أصعب المواقف التي مرت على والدها كانت وفاة عبدالناصر، أما صدمة حياته التي غيرت كل صفاته وجعلته يعيش في حزن دائم حتى وفاته، فهي صدمة مرض ووفاة شقيقه وابنه الروحي عبدالله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شقيق هيثم زكي يفجر مفاجأة: كان ينوي اعتزال التمثيل.. شاهد

سر تجاهل عمرو دياب تهنئة أولاده بعيد ميلادهم.. صور

تريند الفن | عفاف شعيب تكشف لأول مرة أسباب طلاقها من والد طارق العريان.. وميرفت أمين تندم على الزواج من مطرب معروف

في عيد ميلادها.. تعرف على سن شيرين سيف النصر الحقيقي

في ذكرى ميلاده .. عبد الحفيظ التطاوي ترك المحاماة من أجل الفن.. وابنته وزيرة سابقة

في عيد ميلاد غادة رجب .. تعرف على عمرها الحقيقي وشقيقتها بعد اعتزالها الفن

ترشيحاتنا

شاهد بالصور عقد قران محمود العسيلي

مباحث البحيرة تكشف غموض مقتل طالبة على يد والدها

إهمال أم يودي بحياة طفلها الرضيع.. تركته في البرد القارس 5 ساعات

رسميًا.. كاف يعلن تفوق مانى على صلاح بفارق 152 صوتا وعن محرز بـ 210

تركيا تستقبل بوتين بهجوم ضارٍ: روسيا ترتكب مجازر

تفاصيل اللقاء السري بين خيرت الشاطر وقاسم سليماني لتشكيل الحرس الثوري في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الصيادين في نويبع.. أول قرية سياحية افتتحها مبارك

مسجد شيخ العرب همام.. تاريخ شاهد على مقاومة المماليك والفرنسيين

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت