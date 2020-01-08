بعد تتويج ماني.. تعرف على ترتيب محمد صلاح بين الثلاثي المرشح للأفضل أفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن نتائج التصويت بين الثلاثي ساديو ماني ومحمد صلاح ورياض محرز المرشحين على جائزة الأفضل أفريقيًا في عام 2019.





وجاءت كالتالي:





1- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) - 477 صوتًا.





2- المصري محمد صلاح (ليفربول) - 325 صوتًا.





3- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) - 267 صوتًا.





وكان قد تُوج النجم السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، متفوقا بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه، الدولي المصري محمد صلاح زميله في الريدز.





وتسلم ماني الجائزة في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والذي أقيم في سهل حشيش بمدينة الغردقة المصرية.





وتفوق صاحب الـ27 عاما على الدوليين المصري محمد صلاح زميله في هجوم ليفربول والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي واللذين وصلا معه إلى القائمة النهائية للمرشحين للجائزة.



