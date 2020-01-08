ترامب يجتمع مع وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الأركان في البيت الأبيض

وصل كل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الدفاع مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان إلى البيت الأبيض؛ للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب القصف الإيراني للقواعد الأمريكي بالعراق.





وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات أمريكية "دُمرت تمامًا"؛ ردًا على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس.





من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران، وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.





كما أكدت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.





وأوضحت أنها ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.



