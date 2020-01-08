تدمير طائرة في مدرج الجناح الأمريكي بـ قاعدة عين الأسد

عرضت قناة «إكسترا نيوز» نبأ عاجلاً، نقلاً عن وسائل إعلام إيرانية، تفيد بتدمير طائرة، في مدرج الجناح الأمريكي، في قاعدة عين الأسد.





وأعلن الحرس الثوري الإيراني منذ قليل إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق.





وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.





وأكدت وسائل إعلامية سقوط صواريخ على القوات الأمريكية في العراق.



