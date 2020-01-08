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توك شو

تدمير طائرة في مدرج الجناح الأمريكي بـ قاعدة عين الأسد

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:04 ص
القصف الأمريكي على
القصف الأمريكي على قاعدة عين الاسد
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «إكسترا نيوز» نبأ عاجلاً، نقلاً عن وسائل إعلام إيرانية، تفيد بتدمير طائرة، في مدرج الجناح الأمريكي، في قاعدة عين الأسد.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني منذ قليل إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.

وأكدت وسائل إعلامية سقوط صواريخ على القوات الأمريكية في العراق.

وقُتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية يوم الجمعة بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.
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