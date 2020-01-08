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أخبار العالم

إيران: 100% من صواريخنا موجهة لأهداف محددة.. وسنعاقب هذه الدول

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:50 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت صحيفة "همشري" الإيرانية، نقلاً عن مسئول إيراني -وصفته بالمُطَّلِع- بأن جميع المنشآت الصاروخية الإيرانية تحت الأرض في حالة التأهب القصوى بنسبة 100%.

وأضافت أنها على استعداد لتوجيه ضربات لأهداف مُحددة سلفًا.

وأكد المصدر المطلع أن أي عملية ضد إيران ستواجه برد فعل قوي، كذلك الدول التي سلّمت قواعدها للجيش الأمريكي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات أمريكية "دُمرت تمامًا"؛ رداً على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس.. في عملية سميت باسم "عملية الشهيد سليماني".

وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، قال بيان الحرس الثوري: "نحذر الشيطان الأكبر، النظام الأمريكي الشرير والمتغطرس، من أن أي تداعيات أو تجاوزات أو أي تحرك آخر للرد؛ ستواجه باستجابة أكثر إيلامًا وسحقًا".

وأكد البيان أن إيران لا تفرق بين الولايات المتحدة والنظام الصهيوني بأي حال من الأحوال؛ ما يشير إلى اتهام طهران إسرائيل بالضلوع في مقتل سليماني.

ووجّه البيان دعوة إلى الشعب الأمريكي؛ لمطالبة قواته بالانسحاب من المنطقة؛ لمنع وقوع المزيد من الإصابات وعدم السماح بتهديد حياة جيشها.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران، وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأضافت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأوضحت أنها ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.

وأعلن البنتاجون أن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن منذ قليل إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية بالعراق.

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