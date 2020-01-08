ساديو ماني: الحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لم يكن سهلا

أعرب ساديو ماني نجم ليفربول ومنتخب السنغال عن سعادته بفوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، مؤكدا أن الحصول على الجائزة لم يكن سهلا.



وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "هدفي الذي سأقاتل عليه هو الحصول على بطولة الأمم الأفريقية لإسعاد الشعب السنغالي"، لافتا إلى أن منتخب الجزائر استحق الفوز ببطولة أمم إفريقيا الأخيرة في مصر.



وبسؤاله عن علاقته بزميله محمد صلاح، أكد أنه يحب اللعب إلى جانب صلاح وتربطهما صداقة قوية، مشيرا إلى أن صلاح يؤدي بشكل رائع ومتميز داخل الملعب، وبالتأكيد يفخر به المصريون.



وتابع: "سنستمر في اللعب معا، ونستمتع ونمتع من يحبون كرة القدم".



وغاب المحترف الدولي المصري محمد صلاح، عن حفل الأفضل في افريقيا الذي نظم أمس الثلاثاء في الغردقة، وفاز بجائزة أفضل لاعب السنغالي ساديو ماني.