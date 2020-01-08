مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 216 آخرين| اعرف السبب

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الأربعاء أن 22 إسرائيليا قتلوا وأصيب 216 آخرون بسبب فيروس خطير ضرب تل أبيب.



وأوضحت الصحيفة أن حصيلة الوفيات في إسرائيل جراء فيروس إنفلونزا الخنازير ارتفعت خلال الشتاء الجاري إلى 22 شخصًا، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الإسرائيلية مساء الثلاثاء.



وقالت "يديعوت أحرونوت"، إن آخر حصيلة للوفيات خلال موسم الشتاء الحالي كانت 18، قبل أن تعلن وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم ارتفاعها إلى 22.



وأضافت أن هناك 216 إصابة تم نقلها إلى المستشفيات في حالة حرجة جراء الإصابة بالمرض، مقارنة بـ 80 فقط العام الماضي.



وتنتمي معظم حالات الإصابة حتى الآن إلى سلالة من نوع "A" المسماة بإنفلونزا الخنازير (H1N1)، وهي السلالة العنيفة القادرة على إصابة الأطفال والأصحاء، وفق المصدر ذاته.



وفي 2 يناير الجاري، قالت "يديعوت أحرونوت" إن 15 إسرائيليًا قضوا بإنفلونزا الخنازير خلال الشتاء الجاري، فيما وصلت حالات الإصابة الحرجة بالفيروس إلى 133 حالة، بينهم 39 طفلًا.



ولفتت أن 22 بالمائة من الإسرائيليين تلقوا اللقاحات الخاصة بالمرض حتى الآن، بزيادة قدرها 4 % عن العام الماضي.



ونقلت الصحيفة حينها عن "إيتمار غروتو" نائب المدير العام لوزارة الصحة قوله "تأتي الإنفلونزا كل شتاء، هذا أمر لم يفاجئنا، لكن الاختلاف هو الظهور المبكر ومعدل الارتفاع السريع، وكلا الأمرين يعني أن الذروة لا تزال أمامنا وأن علينا الاستعداد بالتأكيد لشتاء ليس هينًا".