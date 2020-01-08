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الجيش الليبي: السراج واجهة مدنية للحركات الإرهابية..فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:04 م
صدى البلد
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قال صلاح الدين عبد الكريم المستشار القانوني بالجيش الوطني الليبي، أن أردوغان أدرك ان رئيس حكومة الوفاق الوطني "فايز السراج" سينتهي فى وقت قريب،لذا قام باستغلاله لتحقيق خططه داخل ليبيا.

أشار صلاح الدين عبد الكريم، خلال حواره على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم، الأربعاء، إلى أن أردوغان وقطر يقوموا بالاعتداءات المستمرة على ليبيا منذ عام 2012 بالإضافة إلى حركة الاخوان في الاراضي الليبية، وذلك لتحقيق مصالحهم واستهلاك ثروات ليبيا وجعلها قاعدة للتمدد شرقا وغربا.

وأكد صلاح الدين عبد الكريم، أن أردوغان أراد استغلال "السراج" بعدما قامت الحكوميه الليبيه الشرعيه بتشكيل ما يسمى بلجنة مقاضاة قطر وتركيا،خاصة للحصول على وثيقة تعمل على تعزيز مصالح تركيا،بالإضافة إلى تحصين تركيا من التعويضات التي ستطالب به ليبيا.

وأضاف صلاح الدين عبد الكريم،الى ان اردوغان اراد تغيير حاله تركيا من كونها دوله معتدية إلى دولة متعاونة لتكون سترا لما تقوم به تركيا من جرائم داخل ليبيا.

ولفت صلاح الدين عبد الكريم،إلى أن ليبيا قامت بتصنيف "فايز السراج" ومجموعته بأنهما ادوات للعدوان الخارجي على الأراضي الليبية،موضحا أن "السراج" يعتبر واجهة مدنية للحركات والمجموعات الإرهابية.
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