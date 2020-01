عرض مغرٍ.. اشترِ Motorola One Zoom بخصم 1600 جنيه

كشفت شركة موتورولا الصينية العملاقة، عن عرض ضخم، بخصم أكثر من 1600 جنيه على أحد هواتفها المميزة، وهو Motorola One Zoom الذى يأتى ضمن فئة الهواتف المتوسطة المميزة.وكشفت الشركة عن العرض، عبر موقعها الرسمي بالولايات المتحدة الأمريكية، بخصم 100 دولار أمريكى (ما يعادل 1600 جنيه مصري) وذلك لفترة محدودة، ولعل أهم ما يميزه التصميم المعدنى والكاميرا الرباعية.يذكر أن Motorola One Zoom يأتى بشاشة قياس 6.39 بوصة من نوع OLED، مع نوتش قطرة الماء فى أعلى منتصف الشاشة وبه الكاميرا الأمامية.ولعشاق التصوير يحتوى Motorola One Zoom على كاميرا رباعية بدقة 48 و16 و8 و5 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 25 ميجابيكسل لمكالمات الفيديو الصور السيلفى.ويمتلك Motorola One Zoom معالجا قويا من نوع Qualcomm SDM675 Snapdragon 675، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.يعمل Motorola One Zoom بنظام Android 9.0 Pie، مع بطارية كبيرة سعة 4000 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع، وقارئ بصمة أسفل الشاشة، بالإضافة لكابل من نوع Type-C 1.0.يمكنك شراء Motorola One Zoom عبر هذا الرابط ، فى 3 ألوان هى الذهبى والرمادى والوردى، مقابل 350 دولارا فقط بدلًا من 450 دولارا، ما يعادل 5600 جنيه مصري.