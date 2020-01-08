هيثم شرابي: تعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية هدفه مصادرة أموالهم

قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي إن مشروع التعديل التشريعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء بخصوص الكيانات الإرهابية ومصادرة أموالها يحتوي على تعديلات مهمة تتوافق مع تطور مراحل مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

وأكد شرابي في تصريح لــ"صدى البلد " أن النصوص الخاصة بتفسير ما هي الأموال والارصدة سيتم توسيع التعريف الخاص بها ليشمل كل الاشكال والتعاملات المالية والارصدة والشيكات والحسابات البنكية بشكل مباشر او غير مباشر وكذلك أشكال التمويل المباشر وغير المباشر.

وأوضح شرابي ان هذا التعديل في قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية يدعم توجه الدولة المصرية في محاربة الإرهاب وتصفيته داخل مصر وخارجها، كما يفتح الباب على مصراعيه أمام تقنين كل الإجراءات التي تتخذ ضد الإرهابيين ومن يساعدهم مما يدل على ان خريطة محاصرة الإرهاب تنجح بشكل كبير.