عاشور يلتقي محافظ قنا.. والأخير يعد بإنهاء أزمة أرض نادي قوص

التقى سامح عاشور، نقيب المحامين أمس، الأربعاء، باللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بحضور يحيى التوني أمين صندوق النقابة، وفتحي صويني نقيب محامي قنا، وعبدالمجيد هارون، وعبدالجواد أحمد عضوي مجلس النقابة العامة.





وقال فتحي صويني، إن اللقاء شهد بحث نقيب المحامين والمحافظ سبل التعاون بين النقابة والمحافظة، كما تناول مشكلات عمل المحامين، وعرض أزمة أرض نادي محامي قوص التي وعد المحافظ بتسليمها للنقابة الفرعية في أقرب وقت.





وأضاف "صويني"، أن المحافظ رحب بالنقيب العام والوفد المرافق له، مؤكدا احترامه وتقديره للمحامين وللنقيب سامح عاشور، متعهدا بتقديم كافة التسهيلات للمحامين وللنقابة الفرعية بقنا.