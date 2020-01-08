القصر الملكي البريطاني يعلق على قرار هاري وميجان بالاستقلال عن العائلة

علق القصر الملكي البريطاني، قصر بوكينجهام، على قرار كلا من الأمير هاري والدوق ميجان ماركل بالتنحي عن مهامهما الملكية، كونهما من الاعضاء الكبار في العائلة المالكة البريطانية، والاستقلال ماديا.



وقال القصر الملكي في تعليقه: "قرارات كلا من الدوق والدوقة في مرحلة مبكرة للغاية، نحن نتفهم خطواتهم لاتخاذ قرارات مختلفة، ولكن هذه الأمور معقدة للغاية، وتحتاج إلى وقت طويل للحدوث".



وأعلن دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل تنحيهما عن مهامهما الملكية، كونهما من الاعضاء الكبار في العائلة المالكة البريطانية.



وبحسب صحيفة "اندبندنت" البريطانية، جاء القرار وفقا لرغبتهما في الاستقلال ماديا عن العائلة الملكية البريطانية.



وقال الثنائي في بيان:"بعد عدة أشهر من التفكير والنقاشات الداخلية، اخترنا إحداث نقلة هذا العام والبدء في القيام بدور جديد في هذه المؤسسة".



وأضاف البيان:"نعتزم التراجع عن كوننا أعضاء كبار في العائلة الملكية، والعمل لنصبح مستقلين ماديا، مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لصاحبة الجلالة".



وتابع البيان:"إن تشجيعكم، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، جعلنا على استعداد لإجراء هذا التعديل".