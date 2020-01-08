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أخبار العالم

رفض السفر فجأة.. إعلامي أوكراني يروي كواليس نجاته من تحطم الطائرة في أجواء إيران

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:06 م
اندريه بوزاروف
اندريه بوزاروف
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سعيد العربي
نجا الإعلامي الأوكراني اندريه بوزاروف من الموت بأعجوبة، بعدما أصرّ على البقاء في طهران فترة إضافية، وأرجأ سفره على متن الطائرة الأوكرانية التي كانت متوجهة من طهران إلى كييف، صباح أمس، وتحطمت بعد إقلاعها، وكانت تقل 176 شخصًا غالبيتهم من الايرانيين والكنديين، حسب ما نقلت عنه الرأي الكويتية.

وقال بوزاروف، إنه كان يشارك في منتدى حوار طهران، أمس الاول، وكان يفترض أن يغادر على متن الطائرة المنكوبة فجرًا، إلا أنه قرر تأجيل سفره في اللحظات الأخيرة لقضاء وقت إضافي في طهران بعد انتهاء أعمال المنتدى وسفر غالبية المشاركين فيه.

وفي ظل تصاعد التوتر على خلفية التهديدات المتبادلة بين إيران وأميركا، تلقى بوزاروف، الذي يزور إيران للمرة الأولى، «نصائح من الجميع بالمغادرة السريعة... إلا أنه قرر التأجيل ولم يكترث لنصائحهم، وقرّر البقاء وتأجيل رحلته إلى يوم آخر والحمد لله نجوت من الموت المحقق في سقوط الطائرة».
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