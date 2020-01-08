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مريم أمين: اشتريت الفساتين لحفلة اختيار الأفضل قبلها بيومين

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:51 م
الإعلامية مريم أمين
الإعلامية مريم أمين
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البهى عمرو
قالت الإعلامية مريم أمين، إن مشاهدات احتفالية اختيار الأفضل فى أفريقيا، تجاوزت الـ 2 مليار مشاهدة من جميع دول العالم، موضحة أن هذا الحدث له مردود إيجابي على السياحة المصرية.

وأضافت الإعلامية مريم أمين خلال مداخلة هاتفية ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الخبرة الأجنبية اشتركت مع الخبرات المصرية فى نقل الحفل بالشكل المميز الذى ظهر به.

وأشارت الإعلامية مريم أمين ، إلى أنها قامت بتغيير ملابسها مرتين خلال حفلة اختيار الأفضل، مؤكدة أنها فى احتفالية تقوم بتجهيز ملابس اساسية وملابس استبن.

ولفتت الإعلامية مريم أمين إلى أنها قامت بشراء الملابس التى ظهرت بها قبل الحفل بيومين، وأكدت أنها لم تتفق مع احد بتغيير الملابس مرتين، وأوضحت أن تلك الأشياء كانت مرتبة فى برنامج الحفل.

وأوضحت الإعلامية مريم أمين، أنها قامت بتغيير ملابسها فى 8 دقائق، مؤكدة أنها لم تتوقع انها تستطيع تغيير ملابسها فى هذه الدقائق القليلة.
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