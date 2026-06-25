بالأرقام .. تفاصيل أقساط مصروفات المدارس الرسمية 2027

كشفت وزارة التربية التعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل نظام أقساط مصروفات المدارس الرسمية 2027



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تسدد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على قسطين في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب المصري ، وكود الطالب للطلاب غير المصريين طبقا لما يلي :



* من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية الحلقة الإعدادية : 255 جنيها قسط أول + 65 جنيها قسط ثاني

* الصف الأول الثانوي العام : 430 جنيها قسط أول + 115 جنيها قسط ثاني

* من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام : 415 جنيها قسط أول + 115 جنيها قسط ثاني

*الصف الأول بالتعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وانظمته (3 - 5 سنوات) : 200 جنيه قسط أول + 45 جنيه قسط ثاني



* باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته ( 3 - 5 سنوات ) : 185 جنيه قسط أول + 45 جنيه قسط ثاني



مصروفات المدارس الرسمية 2027



- من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية الحلقة الإعدادية : 320 جنيها

-الصف الأول الثانوي العام : 545 جنيها

- من الصف الثاني الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي : 530 جنيه

- الصف الأول بالتعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وانظمته : 245 جنيها

- باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته : 230 جنيها

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تعفي الفئات التالية من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية:

- أبناء شهداء ثورة ٢٥ يناير

- بناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

- الطلاب يتامى الأب.

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي

الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين (بدون دخل ثابت وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي يتم إعداده من الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة .

.أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

.طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدون بمدارس شمال سيناء، والملحقون بمدارس المحافظات الأخرى.

.طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد،

ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

وتلتزم الجهات بما يلي:

-لا يسري هذا الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين.

يستثنى من سداد رسم قادرون باختلاف طلاب مدارس التربية الخاصة الفكرية - السمعية – البصرية).