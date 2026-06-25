رئيس جامعة العاصمة: التخطيط المبكر وتكامل الجهود أساس نجاح العمل المؤسسي وتحقيق الأهداف

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة أن الجامعة تضع التخطيط الاستراتيجي والاستعداد المبكر في مقدمة أولوياتها، انطلاقًا من حرصها على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية في مختلف القطاعات، بما يضمن تقديم خدمات تعليمية وإدارية متميزة تواكب تطلعات الدولة نحو التطوير والتحول الرقمي.



وأوضح رئيس الجامعة أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التنسيق والتكامل بين جميع الإدارات والقطاعات، والعمل وفق رؤية واضحة وخطط تنفيذية محددة، مشيرًا إلى أن الجامعة مستمرة في تطوير بنيتها التحتية ومنظومتها الإدارية والتكنولوجية بما يدعم مسيرة التميز المؤسسي ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الجامعي.



وفي ضوء هذه التوجيهات، عقد اللواء محمد أبو شقة أمين جامعة العاصمة اجتماعًا موسعًا مع السادة مديري العموم ومديري الإدارات بمختلف قطاعات الجامعة، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالعام الجامعي الجديد ووضع خطة العمل للمرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الجاهزية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وتناول الاجتماع مراجعة استعدادات القطاعات المختلفة لاستقبال العام الجامعي الجديد، ومتابعة خطط الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمباني والمنشآت الجامعية، والتأكد من جاهزية القاعات الدراسية والمعامل والمرافق والخدمات المختلفة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية وإدارية متكاملة تدعم العملية التعليمية والبحثية.

كما شهد الاجتماع مناقشة خطة العمل التنفيذية خلال الفترة المقبلة، ووضع جدول أعمال يتضمن الأولويات والمستهدفات الرئيسية لكل قطاع، إلى جانب آليات المتابعة والتقييم وقياس معدلات الإنجاز، بما يضمن تنفيذ المهام وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة.

وأكد اللواء محمد أبو شقة أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الإدارات وتكثيف جهود التنسيق والمتابعة المستمرة، مشددًا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ التكليفات وخطط العمل المعتمدة، ومواصلة تطوير منظومة العمل الإداري والخدمي، بما يدعم رؤية جامعة العاصمة نحو الريادة والتميز الأكاديمي والإداري وتحقيق أهدافها التنموية خلال المرحلة المقبلة.