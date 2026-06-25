تحول إلى ركام.. انهيار فندق من 10 طوابق بسبب زلزال فنزويلا

تسبب زلزال فنزويلا في انهيار فندق إدواردز، الواقع على السواحل الشمالية في العاصمة كاراكاس، ويتألف من عشرة طوابق، ولكنه تحول الآن إلى ركام.



وأعلن وزير الداخلية الفنزويلي أن السلطات تقيم الأضرار على طول الساحل الشمالي للبلاد، وهناك تقارير عن أضرار جسيمة في ولايات مختلفة من فنزويلا.

أعلنت الرئيسة الفنزويلية، ديلسي رودريجيز، ولاية لا غوايرا الساحلية الشمالية في فنزويلا، التي تضررت بشدة، منطقة منكوبة.

وقالت: "انهارت عشرات المباني، ونحن نبذل جهودًا مضنية لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح بإذن الله"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.



وكانت شبكة CNN قد أفادت سابقًا بمقتل 32 شخصًا على الأقل وإصابة 700 آخرين جراء الزلزال، لكن رودريغيز أوضحت أن هذا العدد لا يشمل الأعداد المتوقعة من لا غوايرا.

وتُظهر لقطات فيديو من لا غوايرا انهيار عدد من المباني، بما في ذلك جزء من فندق مكون من ثمانية طوابق، ما يُشير إلى احتمال وجود عدد كبير من الضحايا.