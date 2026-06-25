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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحول إلى ركام.. انهيار فندق من 10 طوابق بسبب زلزال فنزويلا

انهيار فندق بسبب زلزال فنزويلا
انهيار فندق بسبب زلزال فنزويلا
القسم الخارجي

تسبب زلزال فنزويلا في انهيار فندق إدواردز، الواقع على السواحل الشمالية في العاصمة كاراكاس، ويتألف من عشرة طوابق، ولكنه تحول الآن إلى ركام.


وأعلن وزير الداخلية الفنزويلي أن السلطات تقيم الأضرار على طول الساحل الشمالي للبلاد، وهناك تقارير عن أضرار جسيمة في ولايات مختلفة من فنزويلا.
أعلنت الرئيسة الفنزويلية، ديلسي رودريجيز، ولاية لا غوايرا الساحلية الشمالية في فنزويلا، التي تضررت بشدة، منطقة منكوبة.
وقالت: "انهارت عشرات المباني، ونحن نبذل جهودًا مضنية لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح بإذن الله"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.


وكانت شبكة CNN قد أفادت سابقًا بمقتل 32 شخصًا على الأقل وإصابة 700 آخرين جراء الزلزال، لكن رودريغيز أوضحت أن هذا العدد لا يشمل الأعداد المتوقعة من لا غوايرا.
وتُظهر لقطات فيديو من لا غوايرا انهيار عدد من المباني، بما في ذلك جزء من فندق مكون من ثمانية طوابق، ما يُشير إلى احتمال وجود عدد كبير من الضحايا.

تحول إلى ركام انهيار فندق من 10 طوابق انهيار فندق زلزال فنزويلا

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