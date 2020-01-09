بملابس شتوية.. نيرمين الفقي تتحدى الطقس البارد في أحدث ظهور

شاركت الفنانة نيرمين الفقي، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، بصور جديدة.





تألقت نيرمين الفقي، في الصور بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز وبلوفر صوف باللون كحلى، ونسقت معهما جاكيت كت باللون الأخضر.





وانتعلت نيرمين الفقي، هاف بوت باللون الجملي، وارتدت حقيبة ظهر عصرية، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها البني المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الهادئة، فيما ارتدت نظارة شمس متناسقة مع ملامحها.