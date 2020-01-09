باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية بسداسية في شباك إيتيان

حقق باريس سان جيرمان فوزا عريضا على ضيفه فريق سانت إيتيان، بستة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس، الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، ليتأهل الفريق الباريسي إلى نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية.





أنهى سان جيرمان، الشوط الأول من المباراة، متفوقا بثلاثية نظيفة، سجلها ماورو إيكاردى، النجم البرازيلى نيمار وجيسي مولين لاعب سانت إيتيان، بالخطأ فى مرماه.





وأضاف الفريق الباريسي 3 أهداف أخرى عن طريق ماورو إيكاردي، ليسجل "هاتريك" وكيليان مبابي، بينما أحرز يوهان كاباى هدف سانت إيتيان الوحيد فى الدقيقة 71.



