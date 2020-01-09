AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية بسداسية في شباك إيتيان

الخميس 09/يناير/2020 - 12:47 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق باريس سان جيرمان فوزا عريضا على ضيفه فريق سانت إيتيان، بستة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس، الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، ليتأهل الفريق الباريسي إلى نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية.

أنهى سان جيرمان، الشوط الأول من المباراة، متفوقا بثلاثية نظيفة، سجلها ماورو إيكاردى، النجم البرازيلى نيمار وجيسي مولين لاعب سانت إيتيان، بالخطأ فى مرماه.

وأضاف الفريق الباريسي 3 أهداف أخرى عن طريق ماورو إيكاردي، ليسجل "هاتريك" وكيليان مبابي، بينما أحرز يوهان كاباى هدف سانت إيتيان الوحيد فى الدقيقة 71.

وتأهل كل من ليون وليل، إلى نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية، بعد الفوز على بريست وأميان، بنتيجة 3 – 1 و 2 – 0، على التوالى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يخطف فوزاً صعباً من بريست ويبتعد بالصدارة.. فيديو

باريس سان جيرمان يفوز على ليل 2-0 في الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يفوز على مونبلييه 3-1 ويعزز صدارته

دوري أبطال أوروبأ.. باريس سان جيرمان يكتسح جالاتا سراي بخماسية

إيكاردي يقود هجوم باريس سان جيرمان لمواجهة سانت إيتيان في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يتقدم على سانت اتيان في الشوط الأول بالدوري الفرنسي

ترشيحاتنا

حافلة فريق برشلونة تضل طريقها في السعودية بسبب السائق

تنحي الأمير هاري وزوجته ميجان عن مهامهما في العائلة الملكية البريطانية والاستقلال ماديا

خلاف بين هنادي مهنى وخطيبها أحمد خالد صالح بسبب "الخلفة"| شاهد

الجيش الليبي: مصر بقيادة السيسي تقف بجانبنا.. فيديو

بعد تخليها عن الفستان الابيض.. 10 صور لـ زوجة محمود العسيلى

بالأحضان والقبلات | أول ظهور لشقيق منى فاروق بعد أزمة الفيديو الإباحى | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كويتية تلتقط فيديو لـ سائق سيارة أثناء تحرشه بها على الطريق

مفاجأة | سر علاقة نانسى عجرم وزوجها بالقتيل قبل حادث محاولة اقتحام منزلها

شاهد.. صور سلاف فواخرجى مع فرسانها الأربعة