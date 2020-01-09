اليابان تؤيد الرد الأمريكي المدروس على الضربات الصاروخية الإيرانية

أعرب رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم الخميس، عن تأييده لقرار الولايات المتحدة بالرد بشكل مدروس على الهجمات الصاروخية الإيرانية على القوات الأمريكية فى العراق.

وقال آبي - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - "نحث جميع الأطراف المعنية على ممارسة ضبط النفس، وموقفنا هو دعم الرد المقيد من جانب الولايات المتحدة"، وأضاف "سنواصل بذل كل الجهود الدبلوماسية الممكنة لتخفيف واستقرار الوضع في الشرق الأوسط".

جاء ذلك تعقيبا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء بأن بلاده ستفرض عقوبات اقتصادية أكثر صرامة على طهران لكنها لا تنوي تقديم رد عسكري آخر، وذلك في ظل القلق المتزايد بشأن النزاع المفتوح بين الولايات المتحدة وإيران والذي بدأ منذ وقت طويل خاصة بعد الخلاف بينهما بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وقد جاءت الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على القواعد الأمريكية بالعراق ردا على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية.

جعل النزاع الأمريكي - الإيراني من الصعب على اليابان موازنة علاقاتها الودية مع إيران وتحالفها الأمني ​​مع الولايات المتحدة.

ولأن اليابان تعتمد على الشرق الأوسط في حوالي 90 % من وارداتها من النفط الخام فإن الاستقرار في المنطقة يشكل مصدر قلق بالغ، وتخطط طوكيو لإرسال أفراد من قوات الدفاع الذاتي إلى المنطقة لجمع معلومات استخباراتية عن الملاحة الآمنة للسفن التجارية ذات الصلة باليابان.

وصرح مصدر بحكومة طوكيو أمس بأن آبي قد يلغي زيارته إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان التي كانت مقررة الأسبوع المقبل بسبب تصاعد التوترات في المنطقة.

