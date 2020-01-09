مياه أسيوط: مد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي فى 61 قرية

قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن الشركة قامت بمد وتدعيم شبكات مياه الشرب لـ 53 قرية، وكذا توصيل خدمة الصرف الصحي بـ8 قري، بقيمة 209 ملايين جنيه، خلال الخطة الاستثمارية لعام 2019/2020، لتحقيق الاستفادة لـ 900 ألف مواطن بالقرى المستهدفة، ضمن مبادرة"حياة كريمة" بالقرى الأكثر فقرًا، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.





وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار: جاء ذلك استجابة للدعوة الجادة للمشاركة المجتمعية الفعالة والإسهام في حل المشكلات وتحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر فقرا، والتي تم تدشين المبادرة من أجلها، موضحًا أن الشركة قامت بمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بالقرى المستهدفة بأطوال35100م، وكذا تنفيذ عدد 35 بئرا، كما تضمنت توصيل خدمات الصرف الصحى لعدد 8 قرى من المستهدف.



وأضاف أن الشركة تتمسك بمشاركتها المجتمعية التى ستساعد فى تجسيد الرؤية المصرية للتنمية المستدامة 2030، حيث تضع نصب عينيها المسئولية المجتمعية والبعد الإنسانى، والذى يكمن فى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري.