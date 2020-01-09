موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

يواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم، الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة، بالمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من بطولة كأس السوبر الإسباني.



موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد والقناة الناقلة:



وتقام مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة، عبر الرياضية سبورت 1 و 3.



برشلونة ضد أتلتيكو مدريد:



ويسعى برشلونة لتأكيد توفقه على أتلتيكو مدريد بتحقيق الانتصارعليه في مباراة اليوم، بعد أن فاز عليه في الدوري ينتيجة 1 - 0.



على الجانب الأخر يطمح فريق أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني في الثأر من برشلونة بإلحاق الهزيمة به في مباراة اليوم، وطرده من المسابقة.



غيابات برشلونة في مباراة اليوم:



ويفتقد برشلونة في مباراة اليوم، لخدمات الثلاثي عثمان ديمبلي وأثر ميلو وتير شتيجن للإصابة.



