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حوادث

نشطاء التواصل الاجتماعى يسخرون من جمال عيد بعد تضامنه مع النشطاء الأوروبيين

الخميس 09/يناير/2020 - 12:30 م
جمال عيد
جمال عيد
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شن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هجوما حادا على جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بعد قيامه بنشر تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تحرض ضد الدولة ويتضامن فيها مع النشطاء الأوروبيين ووصفوه بـالكذاب، وذلك على خلفية تصريحاته المتناقضة يومًا بعد آخر.

وكتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "الكذاب مرة بيدافع عن الإخوان ومرة بيدافع عن الطليان ومرة بيدافع عن المخربين".

وأضاف: "جمال عيد بعد اكتشاف واقعة البوية المغشوشة اللي رشها على نفسه لاستجداء مموليه وبعد افتضاح أمره، ملقاش غير إنه يهاجم اللي اكتشفوا أمره، الجميع عرف إنه كذاب".

ونشر آخر صورة له قائلًا: "الراجل الريمبو اللي شوية ببرنيطة وشوية بلحية مش لاقي حد يعبره بعد ما كل الناس عرفوا كذبه وإنه اللي دلق على نفسه البوية".

وسخر أحد النشطاء: "والله البني آدم ده صعبان عليا بعد ما هزأ نفسه والناس كلها اكتشفت كذبه علشان ياخد قرشين من الأجانب، في الآخر محدش عبره ومطالش حاجة".
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