خيانة وانتقام.. السجن 15 سنة لزوجة وعشيقها لقتلهم الزوج بوضع عقاقير ومنشطات جنسية له في الطعام

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمود الكحكى فى جلستها المنعقدة، الخميس، حكمها بمعاقبة زوجة وعشيقها بالسجن 15 سنة لكل منهما، لاشتراكهما في قتل زوجها لكي يخلو لهما الجو.



تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد تلقيه بلاغ من أحد الأشخاص يتهم زوجة شقيقه " أحمد ف " 45 سنة عامل وتدعى " ه ع" 40 سنة ومقيمة مركز كفر صقر ،بقتل زوجها.



وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحقيقات علم " أحمد ف " 45 سنة يعمل بدولة الأردن، منذ سنتين، بسوء سمعة زوجته فعزم على العودة إلى مصر، من أجل أن ينهى علاقته بها ويطلقها، وعندما علمت الزوجة بذلك، اتصلت بمحامية بمركز كفر صقر، وطلبت منها أن تساعدها في نقل أوراق حيازة الأرض الزراعية والمنزل من اسم زوجها إليها، دون علم المحامية بسوء نية الزوجة، وعندما عاد الزوج عزم على طلاق زوجته، لكنه قرر أن يعطيها فرصة أخيرة، من أجل أبنائه منها.



فيما اعترفت الزوجة بارتكاب الواقعة، وقالت إنها بدأت تشيع بين أفراد عائلة زوجها أنه يتعاطى مواد مخدرة ومنشطات جنسية بكثرة، حتى تظهر زوجها بصورة سيئة فى وقت اتفقت مع شخص تربطها به علاقة عاطفية على التخلص من الزوج.



ورفضت الزوجة الإفصاح عن اسم الشخص الذى تربطها به علاقة عاطفية، فى التحقيقات، لكنها اعترفت أنها وضعت لزوجها عقاقير مخدرة ومنشطات جنسية فى الطعام والعصير أكثر من مرة كانت تحصل عليها من عشيقها وبتفريغ إحدى المكالمات المسجلة تبين أنها كانت تتحدث معه قبل لحظات من وفاة زوجها، حيث شاهدت زوجها فى حالة إعياء شديدة، فطلب منها العشيق أن تضع فوطة على فمه حتى تكتم أنفاسه .



فيما ادعت الزوجة أن الوفاة طبيعة، وكان ذلك فى منتصف شهر رمضان، إلى أن ظهرت مكالمات مسجلة بطريق الصدفة بينها وبين عشيقها وتبين أنه يدعى "محمد ع" وتبين أنها وراء مقتل زوجها بدس المخدر له فى الطعام، وتم القبض على عشيقها وتحرر عن ذلك رقم 27997 لسنة 2016 جنايات كفر صقروإحالتهما من قبل النيابة العامة لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.