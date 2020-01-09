زوجها حضر فجأة.. مصرع طبيب سقط من الطابق الثاني عشر هربا من شقة عشيقته بالجيزة

لقى طبيب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثاني عشر في عقار بالهرم أثناء هروبه من شقة عشيقته لحضور زوجها المفاجيء.



تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بسقوط شخص من علو بمنور عقار بمنطقة مشعل الهرم، انتقلت علي الفور قوة أمنية وتبين من خلال الفحص وفاة طبيب بشري ٤٤ سنة من الفيوم.



أشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتوفى سقط من الطابق الثاني عشر حيث كان متواجدا بشقة سيدة ٢٨ سنة لارتباطهما بعلاقة آثمة وأنه اعتاد التردد عليها في غياب زوجها "فرد أمن".



أضافت التحريات أن زوج السيدة حضر بشكل مفاجيء فحاول الطبيب الهرب من نافذة الشقة والقفز على العقار المجاور إلا أنه سقط أرضا بمنور العقار ولقي مصرعه متأثرا بإصابته.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.