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محافظات

فى لفتة إنسانية.. محافظ أسيوط يزور الطفلة "ملك" بالمستشفى الجامعى للاطمئنان على صحتها

الخميس 09/يناير/2020 - 07:49 م
محافظ أسيوط يزور
محافظ أسيوط يزور الطفلة " ملك " بالمستشفى الجامعى
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إيهاب عمر
زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،الطفلة " ملك مرزق " البالغة من العمر 6 سنوات بقسم الإصابات بمستشفى أسيوط الجامعى وذلك فى لفتة إنسانية للاطمئنان على صحتها إثر اصابتها بكسور فى انهيار منزلين بقرية بنى شقير التابعة لمركز منفلوط تم على إثرها نقلها للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج كما اطمأن على سلامة شقيقتها الطفلة " مى " والتى تم انتشالها من اسفل الانقاض بصحة جيدة كما وجه المحافظ بتوقيع الكشف الطبى وإجراء الفحوصات اللازمة لها للتأكد من سلامتها الصحية وعودتها لأسرتها.

واطمأن محافظ أسيوط على الحالة الصحية للطفلة ملك مقدمًا لها باقة الورود والشيكولاتة كما قدم الدعم المادى العاجل لاسرتها متمنيًا الشفاء العاجل لها معلنا تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لها لحين خروجها من المستشفى مشيدًا بمستشفيات جامعة أسيوط وإمكاناتها الضخمة والخدمات الطبية التى تقدمها لمرضى محافظات الصعيد.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقى اخطارًا من غرفة العمليات بالمحافظة يفيد بانهيار منزلين بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط بجوار الوحدة المحلية بالقرية أحدهم مكون من طابق واحد يضم ١١ فردا والآخر مكون من طابقين ويضم أسرتين، أسفر عنه إصابة الطفلة ملك مرزق ٦ سنوات وتم نقلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتوفير الرعاية الكاملة لها وانتشال الطفلة مي مرزق سنتين من تحت الأنقاض دون أي إصابات.

كما وجه محافظ أسيوط مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والدعم لأسرة الطفلة "ملك" فضلا عن التنسيق مع الجمعيات الأهلية وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للأسر المتضررة من انهيار منزلين بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط، مشيرا إلى أنه تم توجيه رئيس مركز ومدينة منفلوط إلى مكان الحادث وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم مؤكدا على تشكيل لجنة لمعرفة أسباب انهيار المنازل ومتابعة حالة المنازل المجاورة لهم وفرض كردونات بالشارع بالتنسيق مع الجهات الأمنية، منوهًا بمتابعة حالات الأسر والاطمئنان عليهم لحظة بلحظة وتوفير ٣ منازل لهم بمشاركة الجمعيات الأهلية وصرف مساعدات عاجلة لهم. 

كما وجه محافظ أسيوط الشكر لقوات الحماية المدنية بقيادة اللواء أحمد حجازي مدير الإدارة لتمكنهم من إنقاذ الطفلة "مي مرزوق" التى تبلغ من العمر سنتين وانتشالها من أسفل أنقاض المنزلين بسرعة وبمهارة فائقة و كما تم إنقاذ شقيقتها الطفلة ملك مرزق ٦ سنوات التى أصيبت بكسور وتم نقلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة لها.
فى لفتة إنسانية.. محافظ أسيوط يزور الطفلة "ملك" بالمستشفى الجامعى للاطمئنان على صحتها
فى لفتة إنسانية.. محافظ أسيوط يزور الطفلة "ملك" بالمستشفى الجامعى للاطمئنان على صحتها
فى لفتة إنسانية.. محافظ أسيوط يزور الطفلة "ملك" بالمستشفى الجامعى للاطمئنان على صحتها
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