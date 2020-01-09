في شرفة منزلها.. رصاصة طائشة تنهي حياة ربة منزل بالخصوص

لقيت ربة منزل مصرعها برصاصة طائشة خلال وجودها في شرفة منزلها أثناء نشوب مشاجرة بين طرفين في أحد شوارع مدينة الخصوص



نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في السيطرة علي المشاجرة وضبط طرفيها وتحريز الأسلحة المستخدمة فيها وتم نقل الجثة للمستشفي وتولت النيابة التحقيق ، وأمرت بطلب تحريات المباحث وتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والإصابات التي أودت بحياتها وكلفت أجهزة الأمن بتحديد مطلق العيار الناري.



تلقى المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم الخصوص بلاغا بنشوب مشاجرة في شارع محمد فكري بالخصوص ووجود متوفاة.



وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب الخلافات في الشارع استخدمت فيها الأسلحة النارية وخلالها أطلق أحد الأطراف عيارا ناريا أصاب المجني عليها وتدعي أنجي م أ، 37 سنة، ربة منزل فلقيت مصرعها في الحال.



وأكد مصدر امني أن الوضع الأمني هادئ ومستقر بمنطقة الحادث ولا صحة لما يشاع لوجود توترات أو مشاجرات بين أهالي المنطقة.