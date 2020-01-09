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محافظات

بعد 5 شهور .. الصلح بين أبناء العمومة أولاد أبو الوفا والسمان بسوهاج.. صور

الخميس 09/يناير/2020 - 05:32 م
الصلح بين أبناء العمومة
الصلح بين أبناء العمومة اولاد ابو الوفا والسمان بسوهاج
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خالد رياض
أناب اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، المهندس طارق الوراقى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لحضور مراسم الصلح بين أبناء العمومة أولاد أبو الوفا عبد النعيم، وأولاد السمان خالد من عائلة العكارمه، وذلك بقرية الخيام بمركز دار السلام، بحضور اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائى، واللواء وائل جمال مساعد فرقة الشرق، والعميد محمد حامد رئيس فرع الأمن العام، والنائب طارق رضوان، والنائب جابر الطويقى أعضاء مجلس النواب عن مركز دار السلام، ولطفى محمد على رئيس مركز ومدينة دار السلام والشيخ العارف محمود ممثل الأزهر والقمص ويصا عزمى ممثل الكنيسة، وعدد من عمد ومشايخ وأهالى مركز دار السلام.

وألقى "الوراقى" كلمة نقل خلالها تقدير اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنجاز العديد من المصالحات، داعيًا إلى الوحدة ونبذ العنف والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة العنف والإرهاب، والتفرغ للتنمية والبناء، مؤكدًا أن الصلح والمودة حماية للوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن الخصومات الثأرية أكبر معوق للتنمية، وهي أشد خطرًا وإضرارًا بالوطن من العدو الخارجي، آملًا أن يتم الاحتفال قريبا بأن تصبح محافظة سوهاج كلها خالية من الخصومات الثأرية.

يذكر أن الخصومة بين العائلتين ترجع إلى خمسة شهور تقريبًا، وقد تمت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، بنظام القودة "الكفن"، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا.
بعد 5 شهور .. الصلح بين أبناء العمومة أولاد أبو الوفا والسمان بسوهاج.. صور
بعد 5 شهور .. الصلح بين أبناء العمومة أولاد أبو الوفا والسمان بسوهاج.. صور
بعد 5 شهور .. الصلح بين أبناء العمومة أولاد أبو الوفا والسمان بسوهاج.. صور
بعد 5 شهور .. الصلح بين أبناء العمومة أولاد أبو الوفا والسمان بسوهاج.. صور
بعد 5 شهور .. الصلح بين أبناء العمومة أولاد أبو الوفا والسمان بسوهاج.. صور
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