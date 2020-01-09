محافظ الإسكندرية يتابع أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بالطريق الصحراوي..صور

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بالطريق الصحراوي نطاق حي العامرية أول.



وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي في إطار الجولات المستمرة التي يقوم بها لتفقد سيولة الحركة المرورية خلال النوة الحالية والأمطار الغزيرة التي تشهدها الإسكندرية.



وتابع المحافظ أعمال كسح تجمعات الأمطار بالطريق الصحراوي، كما تابع الحركة المرورية بشوارع الإسكندرية، موضحًا أنه تم التشديد علي رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى علي مستوى أحياء المحافظة.



جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.