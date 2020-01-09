AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بالطريق الصحراوي..صور

الخميس 09/يناير/2020 - 06:30 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بالطريق
Advertisements
أحمد عبد العزيز
تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بالطريق الصحراوي نطاق حي العامرية أول.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي في إطار الجولات المستمرة التي يقوم بها لتفقد سيولة الحركة المرورية خلال النوة الحالية والأمطار الغزيرة التي تشهدها الإسكندرية.

وتابع المحافظ أعمال كسح تجمعات الأمطار بالطريق الصحراوي، كما تابع الحركة المرورية بشوارع الإسكندرية، موضحًا أنه تم التشديد علي رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى علي مستوى أحياء المحافظة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسكندرية تنفذ مشروع خط صرف أمطار علي الطريق الصحراوي

بعد أمطار غزيرة.. كسح المياه من شوارع الإسكندرية.. صور

الأمطار الغزيرة تغرق شوارع الإسكندرية | صور

سكرتير عام الإسكندرية يتابع سيولة الحركة المرورية خلال النوة.. صور

رفع حالة الطوارئ بالإسكندرية لمواجهة الطقس السيئ وسقوط الأمطار

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال سحب مياه الأمطار.. ويطالب بحل عاجل لعدم تكرار الأزمة .. صور

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاة الثعلب.. حكاية قرار عسكري أعاد حمادة إمام من غزة لإسقاط الأهلي

شاهد.. مي نور الشريف بالحجاب

تعرف على مكان زوجة إيهاب توفيق وأولاده وقت اندلاع الحريق

لأول مرة بأفريقيا.. القوات المسلحة تنظم بطولة كأس العالم العسكرية لكرة القدم

في شرفة منزلها.. رصاصة طائشة تنهي حياة ربة منزل بالخصوص

محمد صلاح يظهر متخفيا.. والجمهور يداعبه: مستخبي من ماني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد دمار منزله بسبب الحرائق.. أسترالي يصبح مليونيرا بين ليلة وضحاها

قرش يهاجم طفلة عمرها 9 أعوام ويصيبها في ساقها.. وهكذا تم إنقاذها

توقف عن تناوله.. نوع شهير من المسكنات يسبب برودة المشاعر