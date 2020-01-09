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محافظات

محافظ الدقهلية: أتابع على مدار الساعة رفع مياه الأمطار

الخميس 09/يناير/2020 - 05:30 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار
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همت الحسينى
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء التي تشهد سقوطا للأمطار بالتواجد الميداني على مدار الساعة ومتابعة حالة الشوارع والتأكد من رفع كافة تجمعات المياه، وقيام سيارات كسح وشفط المياه بالعمل في جميع الشوارع.

ووجه مختار بضرورة التأكد من سلامة أعمدة الكهرباء وكشافات الإضاءة والصيانة الفورية لأية أعطال ومراجعة مستوى الإضاءة العامة بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية،ورفع كافة الاشغالات التي تعوق حركة السير والمرور بالشوارع.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع على مدار الساعة مع كافة الجهات المعنية وأنه أكد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية باتخاذ درجة الاستعداد القصوى والجاهزية لمواجهة أية ظروف طارئة والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين.

وأكد على ضرورة التنسيق الكامل بين غرف العمليات برئاسة كل مركز ومدينة والوحدات القروية،مع كافة الجهات المعنية ومع غرفة عمليات المحافظة، وتواجد كل القيادات والإدارات الميدانية فى الشارع.
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