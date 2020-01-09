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أخبار البلد

تسليم 320 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بقنا

الخميس 09/يناير/2020 - 03:45 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء أشرف غريب محافظ قنا 320 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، وذلك فى ختام ملتقي السلامة والصحة المهنية بمجمع الألمونيوم بنجع حمادي بقنا، وذلك بحضور المهندس محمود علي سالم رئيس مجلس إدارة شركة الألومنيوم، وخالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، وأسعد أحمد السيد مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وقال الوزير: إن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة واستصدار شهادات "أمان"، لتوفير حماية تأمينية لهذه الفئة ، والتي تتوافق مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير "حياة كريمة".

وقال: إن الوزارة رصدت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوي العاملة في 27 محافظة، وذلك ضمن حملة "حماية" التي اطلقتها الوزارة خلال شهري مارس وإبريل من عام 2018 وأسفرت عن تسجيل وحصر مليونين و300 ألف من العمالة غير المنتظمة، مضيفًا إلي أنه جاري وضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال.

وأشار إلى أن ما تم إصداره من شهادات "أمان" حتى الآن وصل لنسبة 35% فقط من المبلغ المرصود، وتستكمل الوزارة حاليا من خلال مديرياتها توزيع باقى الشهادات للوصول للمبلغ المستهدف لتوفير “حياة كريمة”.

وأضاف أن الوزارة أولت اهتمامًا بهذه الفئة بقطاع العمالة غير المنتظمة، بإصدارها لائحة مالية جديدة ومتميزة؛ لتقديم المساعدات المالية والصحية والاجتماعية؛ للمساهمة في رعايتهم بتقديم منح مالية مناسبة في الأعياد والمناسبات الرسمية وصرف إعانات مالية أيضا تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال في حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد والرعاية الصحية الكاملة.
تسليم 320 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بقنا
تسليم 320 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بقنا
تسليم 320 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بقنا
تسليم 320 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بقنا
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