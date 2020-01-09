الأحد .. قرعة بطولة الصيد للبراعم السنوية في أحد الفنادق على النيل

تقام قرعة بطولة الصيد السنوية للبراعم يوم الأحد المقبل الموافق 12 يناير، بأحد الفنادق الكبرى على النيل بوسط البلد، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.



يحضر مراسم القرعة محسن طنطاوي رئيس مجلس إدارة نادي الصيد وأعضاء المجلس وأحمد دياب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد الشرقاوي مدير البطولة، و سيد بدير المنسق العام للبطولة، وعدد كبير من نجوم الإعلام والكرة أبرزهم سيف زاهر، حازم إمام ومحمد زيدان وأحمد حسن..بالإضافة لأعضاء مجالس إدارة وممثلي الاندية التي ستشارك في البطولة.



وتقام البطولة في الفترة من 30 يناير وحتى 7 فبراير بمشاركة 42 ناديا تتنافس في 5 مسابقات لأعمار سنية مختلفة مواليد 2006 و2007 و2008 و2008 و2010، حيث تقام المباريات على ملاعب نادي الصيد بالدقي ونادي zed بالشيخ زايد.



اللجنة المنظمة للبطولة تضم أحمد دياب رئيسا ومعه أشرف الفار ومحمود عاشور نائبين للرئيس ومحمد الشرقاوى مديرا للبطولة وسيد بدير منسقا عاما.



ويشهد حفل القرعة العديد من المفاجآت وحضورا كبيرا للنجوم.