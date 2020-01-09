التدخين والرياضة.. دراسة تكشف 5 عادات تطيل العمر دون أمراض

كشفت دراسة علمية حديثة أن اتباع العادات الصحية مثل التمارين المنتظمة والأكل الصحي وعدم التدخين قد تمنحك عقدًا من الحياة الصحية الإضافية أي أن العادات الصحية تجعل الإنسان يعيش 10 سنوات بصحة جيدة دون أمراض، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وأوضح الباحثون في دراستهم أنه بإمكان النساء تمديد فترة حياتهن الصحية ، قبل أن تبدأ حالات مثل السرطان وأمراض القلب أو مرض السكري - بما يصل إلى 10 سنوات من خلال اتباع العادات الصحية السليمة.
كما أكدت الدراسة أن الرجال إذا اتبعوا هذه النصائح واختاروا نمط الحياة الصحية، فيمكنهم إضافة سبع سنوات أخرى خالية من الأمراض إلى حياتهم.
وأكد الباحثون في جامعة هارفارد، أن عدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية أحد المخاطر الصحية التي قد تقضي على حياة الناس بشكل أسرع.
و توصي هيئة الصحة الوطنية بالقيام بممارسة التمارين لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا.
ونظر الباحثون في خمسة عوامل خطر رئيسية على الصحة وهي التدخين، شرب الكحول، تناول الكثير من الأطعمة غير الصحية الغنية بالدهون أو السكر، وعدم ممارسة الرياضة، وزيادة الوزن.
وأوضح الباحثون في دراستهم أنه بإمكان النساء تمديد فترة حياتهن الصحية ، قبل أن تبدأ حالات مثل السرطان وأمراض القلب أو مرض السكري - بما يصل إلى 10 سنوات من خلال اتباع العادات الصحية السليمة.
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كما أكدت الدراسة أن الرجال إذا اتبعوا هذه النصائح واختاروا نمط الحياة الصحية، فيمكنهم إضافة سبع سنوات أخرى خالية من الأمراض إلى حياتهم.
وأكد الباحثون في جامعة هارفارد، أن عدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية أحد المخاطر الصحية التي قد تقضي على حياة الناس بشكل أسرع.
و توصي هيئة الصحة الوطنية بالقيام بممارسة التمارين لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا.
ونظر الباحثون في خمسة عوامل خطر رئيسية على الصحة وهي التدخين، شرب الكحول، تناول الكثير من الأطعمة غير الصحية الغنية بالدهون أو السكر، وعدم ممارسة الرياضة، وزيادة الوزن.