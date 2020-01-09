التدخين والرياضة.. دراسة تكشف 5 عادات تطيل العمر دون أمراض

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كما أكدت الدراسة أن الرجال إذا اتبعوا هذه النصائح واختاروا نمط الحياة الصحية، فيمكنهم إضافة سبع سنوات أخرى خالية من الأمراض إلى حياتهم.وأكد الباحثون في جامعة هارفارد، أن عدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية أحد المخاطر الصحية التي قد تقضي على حياة الناس بشكل أسرع.و توصي هيئة الصحة الوطنية بالقيام بممارسة التمارين لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا.ونظر الباحثون في خمسة عوامل خطر رئيسية على الصحة وهي التدخين، شرب الكحول، تناول الكثير من الأطعمة غير الصحية الغنية بالدهون أو السكر، وعدم ممارسة الرياضة، وزيادة الوزن.