في 10 دقائق.. 5 حيل منزلية تقلل آلام القدمين

عادة ما ينزعج كثيرون وخاصة كبار السن من ألام القدمين، فيمكن أن تكون الأرجل المتعبة من أعراض انخفاض تدفق الدم من الساقين، فالراحة وحدها لا تكفي، لكن في بعض الأحيان نحتاج إلى طرق أخرى لمنع ووقف أرجلنا وأقدامنا من الشعور بالتعب، خاصة في الأيام التي يزداد فيها الوقوف طوال اليوم.



نصح موقع brightside، بعدة طرق منزلية بسيطة يمكنها تقليل تعب القدمين خلال دقائق



1- اضغط على قدمك من الأعلى و الأسفل في أماكن معينة " كما هي موضحة بالصورة" ، وذلك لزيادة الأندروفين مما يساعد في تقليل الألم والتعب .



2- قلم رصاص

استخدام نهاية القلم الرصاص في تحفيز منطقة وسط الكعب، والضغط عليها لمدة 30 ثانية لكن لا تضغط بشدة، وخلال دقائق سوف تشعر بالراحة في قدمك.



3- جلسة اليوجا

وضع اليوجا يمكن أن يقلل من ألم القديمن، وخاصة الوضع الذي تحلس في على قدميك مع مدها للوراء لمدة 5 دقائق.



4- وضع الفراشة

وهو بأن تقوم بالاستلقاء على ظهرك ورفع قدميك أمام بعضهما حتى يتلامسان لمدة 5 دقائق، فهذه الوضعية تخلصك من التعب في ساقيك و يحفز الجهاز الهضمي.



5- قلل الملح

إذا كنت تتناول الكثير من الملح ، فقد يؤدي ذلك إلى التورم والشعور بالتعب والألم في ساقيك، يوصي العلماء بما لا يزيد عن 2300 ملليغرام في اليوم أي ما يعادل ملعقة واحدة.