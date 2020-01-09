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رياضة

فقرة خاصة للتدريب على الكرات العرضية في مران الأهلي

الخميس 09/يناير/2020 - 04:58 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خصص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي فقرة في المران للتدريب على الكران العرضية خلال مران الفريق اليوم فى هراري بزيمبابوي

وبدأ الفريق مرانه الثاني في زيمبابوي على الملعب الوطني بهراري في الثالثة عصرا وهو نفس توقيت لقاء بلاتينيوم يوم السبت المقبل.

وكان الأهلي قد تدرب أمس الأربعاء على نفس الملعب في تمام الخامسة مساء؛ نظرا لوصول البعثة إلى زيمبابوي ظهرا بعد رحلة من القاهرة إلى هراري استغرقت 12 ساعة تخللها ترانزيت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وعقد السويسري رينيه فايلر جلسة مع لاعبيه قبل بدء المران طالبهم فيها بحسم الفوز.
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