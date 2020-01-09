دنيا عبد العزيز ناعية والد إيهاب توفيق.. ربنا يصبر قلبك يارب

نعت الفنانة دنيا عبد العزيز، صديقها المطرب إيهاب توفيق، بعد وفاة والده، الذي لقى مصرعه فى حريق فيلته، نتيجة اختناقه من أدخنة النيران.



وكتبت "دنيا" عبر حسابها على انستجرام : " حريق هائل بمنزل ايهاب توفيق ادى الى اختناق ووفاة والده ، ببالغ الحزن والأسى انعي والد الأخ والصديق الغالي المحترم ايهاب لفقدانه والده في هذا الحادث المأساوي ، ربنا يصبر قلبك يارب".



واندلع حريق فى فيلا والد إيهاب توفيق صباح اليوم، الخميس، وأسفر عن مصرعه، حيث كشفت المعاينة الأولية أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي فى جهاز المدفأة.



وكان الفنان إيهاب توفيق مع والده فى الفيلا واكتشف فى الصباح الباكر اندلاع حريق هائل فى الطابق العلوى الذى يسكن به والده، وحاول أن ينقذه، إلا أن الوقت لم يسعفه، ولقى مصرعه قبل أن تصل سيارات الإسعاف.



وكان احدث ظهور للفنان إيهاب توفيق مع الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc، ورد على سخرية البعض من تصوير الكليبات التى طرحت له، حيث قال إن الكليبات القديمة كانت فى وقتها أفضل شيء، مؤكدا أن الفنان الذى كان يصور فيديو كليب كان مميزا.

