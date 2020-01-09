بكيت ومكنتش هكمل.. متسلقة جبال تروي كواليس رحلتها في روسيا.. فيديو

قالت نورهان الرفاعي متسلقة جبال، وأول مصرية تتسلق أعلى قمة جبلية في أوروبا، إنها اشترت معدات التسلق من الخارج لأنها ليست متوفرة في مصر بشكل كاف.



وأضافت نورهان الرفاعي في حوار مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد": "أرتدي طبقتين من القفازات وجاكيت معين للتسلق في المناطق التي بها برودة كبيرة وجزمة مخصصة للتسلق على الثلج".



وتابعت نورهان الرفاعي: "سافرت إلى روسيا لتسلق الجبال مع أصدقاء لي، وأثناء تسلق جبل في روسيا قعدت على الأرض وبكيت لأني كنت أشعر ببرودة شديدة وكنت على ارتفاع 4800 متر من سطح الأرض".



وأكملت نورهان الرفاعي: "لم أتخيل أن مصر بها منطقة في جمال جبال سانت كاترين، وبدايتي مع التسلق كانت بتسلق جبال منطقة سانت كاترين".

