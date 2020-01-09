حقيقة وجود قطعة من صاروخ بموقع الطائرة الأوكرانية المنكوبة

نفى رئيس لجنة التحقيق بمنظمة الطيران المدني الايرانية، صحة الصورة التي تظهر وجود قطعة من صاروخ بموقع سقوط الطائرة الاوكرانية من طراز بوينغ 737 في جنوب غرب طهران صبيحة الاربعاء.



ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن حسين رضايي فر، قوله إن الصورة المزعومة نُشرت بأحد المواقع الاجنبية، وتم تداولها من مصدر غير موثوق وأنها غير واقعية.



وشدد على أنه لم يتم العثور بتاتا في موقع الحادث على أية قطعة تتعلق بصاروخ.



وأشارت الوكالة إلى أن فريق الخبراء الاوكراني عقد اول اجتماع مع فريق التحقيق لمنظمة الطيران المدني الايرانية اليوم، بحضور السفير الاوكراني في طهران ومسؤولين من القضاء الايراني.



وأشار أنه تقرر في الاجتماع التحقيق في الحادث بحسب المعايير الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو"، والابتعاد على القضايا الهامشية بالحوادث، كما تقرر تحييد المواضيع السياسية والاقليمية في التحريات، ودراسة الموضوع بشكل فني وتقني بحت. بحسب فارس.



وتحطمت الطائرة الاوكرانية بعد دقائق من اقلاعها من مطار الخميني الدولي، وكانت متجهة لكييف وتقل 167 راكبا وطاقما مؤلفا من 9 افراد، حيث حمل 146 من الركاب جوازات سفر ايرانية و 10 افغانية و 5 كندية و 4 سويدية و 2 اوكرانية فيما كان افراد الطاقم التسعة كلهم اوكرانيين.